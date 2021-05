La promesa de los barras de Boca y River en la previa del Superclásico que mantiene en alerta al operativo de seguridad

Esta tarde, a las 17.30 en la Bombonera, Boca y River se enfrentarán en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, por un lugar en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, y aunque se juega sin público el partido contará con un fuerte operativo de seguridad.

Incluso, pese a la promesa de las barras de ambos clubes, quienes se comprometieron a no organizar ningún banderazo ni incitar al resto de los hinchas a hacerlo para alentar a los equipos cuando salgan de sus respectivas concentraciones rumbo al estadio para jugar el partido.

Es que, según informa Gustavo Grabia en Infobae, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana "sabe que la palabra del barra es hoy un juramento y mañana una traición", y para no tener ningún imprevisto decidió montar un amplio operativo que incluye no sólo a la Bombonera, donde el primer anillo estará a 400 metros del estadio y no a 100 como en ocasiones anteriores.

Además habrá un despliegue de fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires en los lugares de concentración de ambos planteles: el hotel Intercontinental, donde descansa Boca, y el estadio Monumental, desde donde saldrá River tras suspender su concentración por el brote de covid-19.

También habrá un operativo en el Obelisco para disuadir a quienes quieran ir a celebrar el triunfo sobre el clásico rival y el pase a semifinales de la Copa de la Liga, aún cuando a la hora en la que terminará el partido ya estará restringida la circulación por las medidas sanitarias que rigen en el AMBA.