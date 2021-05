U2 y Martin Garrix lanzaron We Are The People, la canción oficial de la Eurocopa 2020: escuchala acá

Los integrantes de U2, Bono y The Edge, y el DJ y productor holandés Martin Garrix se unieron para crear We Are The People, la canción oficial de la Eurocopa 2020, que se celebrará del 11 de junio al 11 de julio en 11 ciudades de todo el continente.

La canción oficial de la cita europea fue escrita "para celebrar la fiesta y el fútbol" de la Eurocopa. "We Are The People es una canción que analiza los retos a los que se enfrenta el mundo, al tiempo que pretende encontrar una respuesta unificada a estos problemas", señaló la UEFA en un comunicado.

"We Are The People espera reflejar la positividad, la esperanza y la determinación necesarias para que cualquier equipo tenga éxito, además de ofrecer un sentimiento de unión, que encaja con el tema de la Eurocopa 2020: la unidad", añadió.

El nuevo himno fue presentado en las pantallas gigantes de Wembley, el lugar donde se celebrará la final el 11 de julio de 2021, con el arco del estadio iluminado con los colores de la Eurocopa 2020.

Garrix, DJ y productor mundialmente conocido y autor de éxitos como Animals, In the Name Of Love y Scared to Be Lonely, también ha producido la música oficial de la salida de los equipos al campo y de la retransmisión del torneo.

La colaboración entre los tres evolucionó con Bono escribiendo la letra y creando melodías, y The Edge añadiendo los 'riffs' de guitarra principales. "Crear la música para uno de los mayores eventos deportivos del mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble. ¡Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos y emocionado por compartirlo finalmente con el mundo!", indicó Garrix.

Además, los jugadores que participan en el torneo contribuirán a la playlist oficial, que será supervisada por Garrix y estará disponible en las principales plataformas de streaming de música, además de la propia lista de reproducción de la Eurocopa 2020 de cada Selección nacional participante.

La Eurocopa se celebrará por primera vez en 11 ciudades anfitrionas en todo el continente. Ámsterdam, Bakú, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Múnich, Roma, San Petersburgo y Sevilla acogerán partidos este verano, con el primer partido en el Olímpico en Roma el 11 de junio -Turquía e Italia- y la final en el Estadio de Wembley de Londres el 11 de julio.