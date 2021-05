Murió por coronavirus el futbolista que Diego Maradona marcó como su "sucesor"

Ricardo Bocha Ramírez, ex jugador de Racing Club en la década del 90, se convirtió en otra víctima fatal de Covid-19. El ex futbolista que cerró su carrera jugando futsal, tenía 48 años. Una lesión le quitó posibilidades y el volante ofensivo, nacido en Saladillo y formado en las inferiores de la Acamedia, sólo pudo disputar 27 partidos oficiales en Primera.

Ramírez saltó a la fama en su momento ya que fue muy elogiado por Diego Armando Maradona durante su paso como DT de Racing en 1995. "Me sorprendió muchísimo el chico Ramírez. Acuerdensé lo que les digo: es mi sucesor", había sentenciado el ídolo apenas tomó las riendas de un Racing que contaba con el "Piojo" López, "Lagarto" Fleita y el "Turco" García.

En una entrevista con el diario Olé, el Bocha había indicado: "Si Diego dijo eso, por algo será. Sé que tengo unas condiciones bárbaras. En esa época imaginaba que Diego iba a volver al fútbol en Racing e iba a jugar de diez y yo de ocho. Por ahí me descarrilé un poco, me gustaba mucho salir. Terminaba de jugar y me iba de joda".

Ramírez también pasó por San Martín de San Juan, Juventud Antoniana de Salta, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Italiano y Berazategui, hasta que en el año 2003 se retiró del fútbol grande y se dedicó al futsal, donde se hizo un nombre en la década del 2000 defendiendo los colores de Sportivo Barracas primero, y de Banfield después.