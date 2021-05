El nombre de Haaland comienza a merodear en los pasillos de Barcelona

Mino Raiola, representante de Erling Haaland, sigue mareando la perdiz con el delantero del Dortmund. El agente del joven delanetro concedió una entrevista a 'AS' en la que coqueteó con el Real Madrid pero también con otros clubes. Del posible fichaje de Haaland por el Barça, Raiola aseguró que "es complicado pero no imposible".

"Es complicado, pero no imposible. Ese es el trabajo de un dirigente de un club. Es igual para los clubes que para los jugadores. Pasa un tren y qué haces, lo coges o no lo coges. Y esa es la gran cuestión", dijo Raiola sobre la hipotética incorporación de Haaland al conjunto azulgrana.

Justo antes de esa respuesta, el agente se había referido a si el Real Madrid puede permitirse económicamente el fichaje del noruego. "Permitirse no lo sé, porque no estudié sus finanzas. Pero creo que sí. Creo que todos pueden permitírselo. Pero la pregunta es otra: ¿el Madrid puede permitirse no comprar a Haaland? ¿Y el Barça?", comentó.

Difícil salir este verano

En cualquier caso, Raiola admitió que el Dortmund no quiere de ninguna manera desprenderse de Haaland este verano. "Lo que sabemos hoy es que el Dortmund habló muy en serio con nosotros y nos dijo: “No lo vendemos”. Y esto es lo seguro”, declaró antes de dejar una puerta abierta. “Hay que ver si ese deseo existe hasta el 1 de septiembre”. Todavía sobre un posible traspaso de su representado este mismo verano, Raiola dijo que “en mi cabeza está esa opción; en la del Dortmund, no”.

LaLiga, antes que la Premier

Preguntado por si ve más a Haaland en LaLiga o en la Premier, el agente italiano se mostró, con la boca pequeña, más partidario del campeonato español. A Haaland le interesan dos cosas: marcar goles, porque es como un Cristiano o un Ztalan, tiene esa obsesión positiva, y ganar títulos. Y él escogerá, seguramente, donde esas dos cosas juntas se den más. Es muy difícil mentir. Cuando llega un club como el Barcelona o el Madrid, con tanta historia y tan grandes, es difícil decir que no. El PSG está entrando en este grupo de grandes, el City está intentando llegar, la Juve siempre estuvo. También importa el campeonato que jueguen. El PSG juega la peor liga de los grandes. El Bayern ya está en una liga atractiva, pero sabemos que la gana siempre. En España hay tres con opciones…", declaró.