Compararon a Messi con Cristiano y Riquelme: "No está ni cerca"

El exdefensor de Huracán y Boca Mauricio Pineda se declaró "un admirador" del juego del crack rosarino Lionel Messi, a quien le valoró su vigencia a pesar de los años y afirmó que Cristiano Ronaldo "no está ni cerca" de su nivel y talento futbolístico.

Mauricio Pineda

"Es algo imposible para alguien normal lo que hace Messi. Ese chico está tocado. Dejando de lado los números de los récords. Tiene vigencia en el juego. Cómo se va adaptando a su edad. No tiene más el pique de los 25 años, pero se va adaptando. Soy un admirador de Messi porque veo algo imposible todos los partidos. Hace 15 años que es el mejor de todos, con diferencia, aunque Barcelona bajó el nivel", señaló Pineda a Télam.

Para Pineda, no hay comparación entre Messi y Cristiano: "Ronaldo no está ni cerca de Messi. Quizás sea el mejor goleador de la historia, pero no es un jugador completo. Cristiano es un terminador de jugadas. Hay un abismo. Messi hace lo mismo que (Juan Román) Riquelme, pero a otra velocidad y cinco veces por partido".

El ex Udinese de Italia también expresó su disconformidad con aquellos que criticaron al capitán y número 10 del seleccionado argentino. "La verdad no lo puedo creer. Hay periodistas que dicen saber de fútbol y lo criticaban. Nunca faltó a la selección, jugó todo. Podía haber compartido ese tiempo con su esposa e hijos y esos momentos no vuelven. Además, Messi genera mucho. Un partido de la selección con Messi, para la AFA, significa cobrar dos millones de dólares y sin él, 500 mil", señaló el ex-Lanús y Colón de Santa Fe.

Pineda fue uno de los primeros argentinos en acudir al nutricionista Giuliano Poser, quien tenía métodos especiales e individuales para cada futbolista y también fue consultado por Messi para mejorar su estado físico.

"Una vez tuve un problema grave de cintura en Cagliari y pedí ir a Udine para ver a Poser. Vi muchos médicos y ninguno lo solucionaba. Me revisó por todos lados y nada. Hasta que en una me levantó el brazo y se me cayó. Me dijo: "¡Ah, por fin!". Y me preguntó si comía morrón. Yo estaba comiéndolo todos los días. En un supermercado hacían un morrón asado increíble con aceite de oliva y lo comía todos los días. Con carne, pollo y pescado. Me dijo que no lo comiera más sino me iba a morir", indicó Pineda.

"Mi representante de entonces era Jorge Cyterszpiller. Le conté lo que me pasó con Poser y él llevo a todos los jugadores que tenía en Italia. Messi se enteró de eso y fue también. Hace unos años estuve con Poser y me contó cómo acomodó a Lionel y las falencias que tenía", señaló.-