Sebastián Villa y una contundente decisión: "Quiero mucho a Boca, pero..."

Sin darle vueltas al asunto, Sebastián Villa manifestó sus claras intenciones de irse a jugar a Europa. En diálogo con Súper Mitre Deportivo, el delantero aseguró que "un jugador siempre quiere crecer".

"Quiero mucho a Boca, soy agradecido desde que llegué, pero si el día de mañana se me da la oportunidad de jugar en Europa, lo voy a hacer, porque un jugador siempre quiere crecer y quiere más", señaló.

Por el momento, el colombiano se mostró enfocado en lo que le espera a Boca y su futuro en la Copa Liga Profesional. "Estamos haciendo bien las cosas y vamos mejorando poco a poco. Solo hay que tener paciencia. Sabemos lo que significa Boca y que siempre hay que pelear cosas importantes, siempre arriba", declaró.

"Me siento bien, haciendo las cosas bien y dando lo mejor de mí y aportándole al equipo, que es lo más importante. He tenido buenos niveles pero sé que puedo dar más, solo falta un poquito más de confianza. Cuando erré el penal con Independiente me bajoneó un poquito, pero soy partidario de que, si hoy me caigo, mañana me tengo que levantar", aseguró con respecto a su nivel personal.

Y agregó: "Uno como jugador se autocritica y dice que no tuvo una buena noche o tarde, eso es normal. Pero nosotros como grupo jamás dejamos de intentarlo, eso es lo más importante. Hay que dejarle el mensaje al hincha de que esté tranquilo, que vamos a seguir haciendo las cosas bien y peleando por el club".

Por último, se refirió a la relación con el Consejo de Fútbol y sentenció: "Se hablan muchas cosas que no son. Yo personalmente tengo buena relación con el Consejo. Ellos quieren mucho al club y trabajan para el club como nosotros. Queremos que el club siempre esté bien. A veces se habla cosas que no son, estamos bien y cada uno, desde su rango, aporta al club para que esté bien".