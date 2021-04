Villa se abrió y habló de su situación en Boca y del escándalo por violencia de género

Sebastián Villa habló en TyC Sports luego de la práctica que el plantel de Boca realizó esta mañana en el predio que el club tiene en Ezeiza. El colombiano, una de las figuras que tiene el equipo que dirige Miguel Ángel Russo, tocó absolutamente todos los temas.

Con respecto a la denuncia por violencia de género que había recibido el año pasado, el delantero deslizó que es un tema superado y fue contundente. “Ya quedó atrás. Ahora soy un tipo más fuerte. Cuando uno se tropieza y se levanta creo que obtiene más fuerza. Es una anécdota”, afirmó.



El futbolista de Boca se refirió a la chance de enfrentar a River en la Copa Argentina y deslizó que “a cualquiera le gustaría, pero hay que respetar a todos los rivales y ellos primero tienen que pasar a Atlético Tucumán”. Además, agregó: “No hay sensación más lindo que hacer un gol en un clásico”.



En relación a su futuro y la posibilidad de ser transferido, Villa prefirió pensar en Boca y no ir más allá del presente. “Hay que vivir cada momento. Estoy muy bien acá y me hacen sentir como en mi casa. Llegué hace tres años y la mentalidad siempre es la misma, la de ganar cualquier torneo”, manifestó.



La supuesta crisis entre el plantel y el Consejo de Fútbol fue uno de los temas más delicados en los últimos tiempos y sobre esto Villa aseguró que “hay una relación sana”. En tanto, a nivel personal, añadió: “Tengo una excelente relación con ellos y también con mis compañeros. No peleo con nadie”.



El colombiano también elogió a Carlos Tevez. “Me acuerdo cuando lo veía por televisión y hoy tengo la suerte de tenerlo como compañero. Es un gran líder y una excelente persona. Si me dice algo es para mejorar, aún si me regaña. Lo tomo de la mejor manera, porque es con buena intención”, expresó.



Por último, Villa respondió a las críticas recibidas por haber hecho el baile característico de sus festejos luego del gol convertido a Claypole y enfatizó que “eso no lo va a poder cambiar nadie”. Finalmente, cerró: “Respeto a todos los rivales, pero es una forma que tengo de expresarme. Así soy yo”.