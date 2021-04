La revelación de Torreira que volvió a revolucionar el mundo Boca

Boca tiene un motivo más para ilusionarse con la llegada de Lucas Torreira y es que el jugador, cuyo pase pertenece al Arsenal de Inglaterra y está a préstamo en el Atlético de Madrid, confesó en las últimas horas que habla constantemente con Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente primero del xeneize tras la reciente renuncia de Mario Pergolini.

"Sí, siempre hablo con Riquelme. Me agradeció por haber hablado muy bien del club, y bueno saludar a mi familia en este momento", declaró Torreira, quien también dio a entender que no hablaron sobre nada relacionado a lo deportivo pensando en una negociación futura, en diálogo con un medio charrúa.

Y agregó: "Nunca me planteé venir a Uruguay, no es una idea que tenga, quizá en algún momento se me pueda cruzar en la cabeza el saber que nunca jugué en un equipo uruguayo ni en Primera. Pero mi idea siempre ha sido muy clara de poder venir a Boca. Pero todo en el fútbol va cambiando muy rápido, así que no sé qué pueda llegar a pasar a futuro".

Torreira, que tiene contrato hasta 2022 con Arsenal y vale 30 millones de euros, es una de las mejores apariciones del fútbol uruguayo de los últimos tiempos y a sus 17 años se marchó a Italia. Sin embargo, la muerte reciente de su madre y su fanatismo por el club de La Ribera le revivió su deseo de partir hacia la Argentina, para estar más cerca de Uruguay.