Koeman se hartó y lanzó sobre Messi: "No me interesa"

Luego de que se conociera que el PSG le realizó una propuesta a Lionel Messi, le consultaron a Ronald Koeman al respecto, quien le restó importancia a la situación.

“No me interesa porque no sé si es verdad. Eso, en primer lugar. Y segundo, ojalá que Leo siga con nosotros. Lo hemos dicho varias veces. Para mí tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero es una decisión que tiene que tomar Leo”, lanzó el entrenador en la conferencia de prensa previa al encuentro ante el Granada que puede dejar al Barcelona como único líder de LaLiga.

Koeman insistió en que “no me preocupa para nada, me preocupa el partido de mañana y ganar. Lo que pueda pasar al final de la temporada ya lo veremos, pero no me preocupa hoy”.

“Es importante el partido porque podemos ser líderes pero primero tenemos que ganar. La de ahora era una situación inesperada cuando teníamos bastantes puntos de diferencia, lo de poder luchar para ganar LaLiga es algo grande que hemos logrado”, sentenció sobre lo deportivo.