"No me he retirado de la Selección": la frase de Chicharito Hernández que lo acerca a los Juegos Olímpicos

Chicharito Hernández ha marcado cinco goles en dos partidos en el inicio de la MLS y así firmó el mejor arranque de temporada de su larga carrera como futbolista profesional, y confiado en su buen momento avisó que no le ha cerrado las puertas a la Selección mexicana, dejando abierta la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Sobre Jimmy Lozano sólo tengo palabras de agradecimiento", comenzó diciendo el delantero de Los Angeles Galaxy ante la posibilidad de que sea uno de los refuerzos mayores de 24 para la cita olímpica.

"No me he retirado de la Selección, no es que lo descarte ni lo acepte, pero estoy muy enfocado en LA Galaxy. Si llegan a suceder cosas, entonces hablaremos, pero ahora estoy enfocado en lo que vivo con mi club", agregó Hernández en rueda de prensa después del triplete que anotó ante New York Red Bulls.

Más allá de su gran momento, Chicharito no quiere perder el enfoque y quiere seguir haciendo las cosas bien en la MLS, ya que en otros momentos de buen nivel no ha sido tenido en cuenta por Gerardo Martino, DT de la mayor, y terminar de convencer tanto al Tata como a Jimmy Lozano.

"Estoy muy contento, agradecido y me siento afortunado, me siento agradecido de seguir teniendo esas oportunidades, ojalá todo pudiera acabar como este partido. Lo bonito del fútbol es que no hay certezas, lo bueno es que las cosas están saliendo a nuestro favor. Me encuentro muy contento y feliz de seguir colaborando con el equipo. Vamos partido a partido, no es un discurso, es la realidad, hoy lo podemos disfrutar y a recuperarnos para el siguiente partido ante Seattle", concluyó el Chicharito.