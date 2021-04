Rakitic finalmente confesó cómo se fue del Barcelona

Ivan Rakitic vivió una época muy feliz en Barcelona. Al menos así lo ha asegurado en una entrevista en SPORT1: "Es uno de los clubes más grandes del mundo. Estuve allí durante seis años y jugué 311 partidos. Realmente disfruté del Barça. A veces te sucede algo emocional fuera del campo que te da una señal de que debes hacer algo nuevo. Y así fue conmigo. No me fui triste, me fui feliz. 13 títulos no son tan malos, ¿verdad? Podría haber habido algunos más... Pero estoy muy orgulloso de haber formado parte del Barça".

El excentrocampista azulgrana compartió vestuario con jugadores como Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta... Y con Leo Messi, Neymar y Luis Suárez, a los que destacó de una manera especial: "Fue un tiempo increíble, lamentablemente demasiado corto debido a la decisión de Neymar de marcharse. Tenía la sensación de que siempre hacían algo diferente al resto, fue un gran honor poder jugar detrás de ellos".

A Rakitic también le preguntaron por la decisión de Messi de querer marcharse el año pasado, algo que le sorprendió. Finalmente, está contento de que el crack argentino, de momento, siga en el Barça: "Como todos los demás, estaba muy sorprendido y conmocionado. Cuando Leo no comenzó a entrenar, el 90 por ciento de los fanáticos pensaron que ya no estaba. Fue una situación muy extraña. Leo no es historia del Barça, es parte de este club. Estoy muy feliz de que se haya quedado. Y espero que juegue en el Barça unos años más".

Por último, siendo una entrevista a un medio alemán, se habló de la posibilidad de haber fichado por el Bayern en 2019, algo que no supo responder el croata. Pero sí dijo que hubiera sido un placer jugar para un club tan grande como el bávaro.

"Me hubiera encantado jugar en el FC Bayern. Es uno de los clubes más grandes del mundo y con Manu y Toni (miembros del staff técnico) tengo dos buenos amigos. Son amigos de por vida, parte de mi familia", indicó.