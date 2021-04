Un campeón de Turismo Carretera presidirá la categoría espectáculo del automovilismo argentino

Emanuel Moritias será el nuevo presidente del Turismo Nacional (APAT). Luego de la partida de Hugo Paoletti, un grupo de pilotos tomaron el mando de manera interina y este fin de semana se desarrollarán las elecciones en el autódromo de Paraná, escenario para la tercera fecha de la temporada.

El ex campeón de Turismo Carretera y TN encabeza la única lista que se presentará por lo que será un mero trámite el acto que se llevará a cabo en el trazado entrerriano. El bicampeón de Clase 3 tendrá al santafesino Joel Borgobello, quien fuera piloto de Clase 2, como vicepresidente de la entidad que tiene su sede en Gurruchaga 2064.

Días atrás, el Mago había expresado los motivos que lo llevaron a tomar el cargo: "Me motivaron varias charlas durante las últimas semanas. Habían dos o tres listas que estaban armándose, pero me dijeron que se iban a unir si iba yo y entre todos vamos para adelante Me dijeron que nos vamos a dar una mano, y eso fue lo que más me motivó".

Desarrolladas dos competencias del campeonato, Julián Santero (Toyota) domina la Clase 3, con 71 puntos; seguido por Muñoz Marchesi (Focus), 59; Chapur (Focus), 54; Teti (Cruze), 50; y Carlos Merlo (Corolla), 46. El torneo de la Clase 2 tiene como líder a con 55 unidades y detrás se ubican el bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) con 44.