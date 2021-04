River: Gallardo estaría pensando en un equipo muleto para jugar por Copa Libertadores

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, podría llevar un equipo alternativo para jugar ante Fluminense el jueves en el debut de la Copa Libertadores 2021 y reservar a los titulares para el encuentro ante San Lorenzo, el domingo por el torneo local.



Tal como sucedió en el arranque de la edición pasada de la Libertadores, River busca definir su clasificación para las finales de la Copa Liga Profesional y necesita un triunfo para asegurarse el pase a cuartos de final.



Aquella vez, ante la Liga de Quito de visitante cuando perdió 3-0, el "Muñeco" Gallardo llevó un plantel reducido con sólo un jugador titular y reservó al resto para medirse ante Atlético Tucumán, porque estaba en juego el liderazgo del torneo.

River trabajando uD83DuDE05uD83DuDCAA pic.twitter.com/0dcipEnH0n — River Plate (@RiverPlate) April 19, 2021





La ecuación que hacen en el cuerpo técnico de River es que una derrota en el primer partido de la fase de grupos es menos grave y se puede dar vuelta. En cambio, con la paridad de la Zona 1 de la Liga Profesional podría significar quedar afuera de los cuatro primeros.



De todos modos, como tiene dos jugadores suspendidos por expulsiones en la Libertadores pasada, Robert Rojas y Jorge Carrascal, algunos titulares van a tener que jugar en Brasil y tendrán que planificar los esfuerzos del equipo por el poco tiempo de recuperación con que cuentan.



En la defensa hay varios jugadores con poco rodaje como Alex Vigo, Jonatan Maidana y Milton Casco, quienes podrían ser de la partida junto con Enrique Bologna en el arco, quien ya dio muestras de ser un buen reemplazante de Franco Armani.



En la zona de volantes piden minutos en cancha el capitán Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, José Paradela y el juvenil Rollheiser, mientras que en el ataque Agustín Fontana, Lucas Beltrán y Federico Girotti resolvieron varios problemas del equipo ante ausencias obligadas.



Matías Suárez se recupera de una sinovitis en la rodilla derecha que le hizo perder los últimos tres partidos y la idea del cuerpo técnico es que si está bien pueda jugar el fin de semana contra San Lorenzo.



Por su parte, se encuentra mejor el volante Agustín Palavecino, quien no completó el partido ante Central Córdoba el viernes por un golpe en el glúteo. Nicolás de la Cruz, quien estuvo ausente por un golpe en la rodilla, se entrenó con absoluta normalidad.



El plantel "millonario" practicó hoy en el predio de Ezeiza con tareas físicas y con pelota en espacios reducidos. Mañana repetirá la rutina, para viajar a Río de Janeiro en vuelo chárter el miércoles y regresar tras el partido ante Fluminense para entrenarse el viernes.



En tanto, el plantel, los colaboradores y el cuerpo técnico se realizaron hisopados de PCR tal como exige la Conmebol para viajar y por la tarde estarán los resultados, que vienen dando negativos a excepción de Jorge Moreira, quien ya fue aislado la semana pasada.



River se va a cruzar con Fluminense por primera vez en la historia de los torneos internacionales continentales y será el noveno equipo de ese país que enfrente el "Millo" desde que está Gallardo al frente del equipo.



El equipo carioca, que viene de ganar 1-0 ante Botafogo en el torneo estadual donde concretó ya 3 triunfos al hilo, sumó tres refuerzos para la Copa, entre ellos el exvolante de River Juan Cazares, y los delanteros Raúl Bobadilla y Abel Hernández.



En otro orden, Gallardo anotó en la lista de buena fe a tres juveniles de la reserva: Fabián Londoño, Tomás Lecanda y Felipe Peña, y de este modo de los 32 jugadores inscriptos son 13 los que aporta la cantera del club, varios con debut en primera.



Los delanteros Lucas Beltrán y Federico Girotti, los volantes ofensivos Santiago Simón y Benjamín Rollheiser y el zaguero David Martínez, quien tiene muchas chances de ser parte del equipo ante Fluminense, son los que marcan esa tendencia.



En cuanto a los chicos que buscan su debut oficial, el zaguero central Lecanda ya hizo trabajos con la Primera: con 19 años suma 10 juegos en reserva, 1 gol y participó del Mundial juvenil Sub 17 tras llegar en 2011 al club para jugar en infantiles.



Por su parte, el delantero Londoño, de origen colombiano y que realiza los trámites para no ocupar cupo por la cantidad de tiempo que está en el club, está por cumplir 21 años y lleva anotados 9 goles en 14 partidos de reserva.



Por último, el juvenil Peña, volante central de Pehuajó, tiene 20 años recién cumplidos, suma 4 partidos en reserva y 1 gol, y arrancó en las categorías más chicas como marcador central.