Pésimas noticias para Boca a días de debutar en la Copa Libertadores

Malas noticias para Boca a días de debutar en la Copa Libertadores. Esteban Andrada no formará parte de la delegación que viajará a la ciudad de La Paz para el encuentro del miércoles ante The Strongest. ¿El motivo? Un familiar del mendocino comenzó con algunos síntomas propios del coronavirus, por lo que el arquero no viajará al ser considerado "contacto estrecho".

Andrada dio negativo en el último control que se hizo, pero ante esta situación desde Boca decidieron que no forme parte de la delegación a modo de precaución. A la delegación se sumará Agustín Lastra.

La otra tiene como protagonista a Mauro Zárate que, en las últimas semanas, había recuperado algo de terreno y había logrado algo de continuidad luego de haberse visto bastante relegado dentro de la consideración del entrenador. Por intermedio de su cuenta oficial de Twitter, comunicó que el delantero padece una "lesión muscular grado 1 del gemelo de la pierna izquierda".

De esta manera, teniendo en cuenta que se trata de un desgarro, no solo se perderá el partido ante The Strongest, en La Paz, sino que se estima que pasará tres semanas fuera de las canchas. La otra sensible será la de Carlos Tevez aunque, en este caso, es por una decisión del entrenador.

Boca visitará el miércoles desde las 19 a The Strongest en La Paz por la primera fecha del Grupo C, con arbitraje del colombiano John Ospina. El regreso será apenas finalizado el encuentro, para preparar el partido del sábado ante Huracán por la undécima fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional.