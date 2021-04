La decisión final de Russo con Tevez para jugar en la altura de La Paz

Boca debuta este miércoles en la Copa Libertadores y Miguel Ángel Russo tiene decidido que su emblema, Carlos Tevez, no viaje a La Paz para el debut contra The Strongest, por el Grupo C. La idea del entrenador, más allá de que el Apache hizo público su deseo de estar, es no exponerlo al desgaste que implicará el viaje y el duelo a 3600 metros sobre el nivel del mar.

Con el nuevo escenario (el plantel tiene seis bajas entre contagios de Covid, la lesión de Mauro Zárate y la suspensión de Frank Fabra), se abría la posibilidad de que el entrenador pudiese cambiar de parecer, cosa que no sucedió. El primer interrogante pasa por el posible regreso de Capaldo a su vieja posición de volante, ya recuperado de coronavirus (hoy su PCR dio negativo).

Y también falta confirmar si seguirá Cristian Medina y si cuidarán a Agustín Almendra, quien salió en el segundo tiempo ante Atlético Tucumán con un golpe en su tobillo izquierdo. La otra incógnita es si el juvenil Alan Varela seguirá como volante central o ingresará en su lugar Leonardo Jara, para dar más experiencia en ese sector del juego.

El posible once del actual bicampeón argentino para jugar en Bolivia sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustín Almendra o Nicolás Capaldo, Alan Varela o Leonardo Jara y Cristian Medina o Capaldo, Agustín Obando; Sebastián Villa y Franco Soldano.

Boca viajará mañana a las 9 desde Ezeiza en vuelo chárter rumbo a Santa Cruz de la Sierra, donde se entrenará por la tarde en el estadio de oriente Petrolero, luego pasará la noche previa al partido en esa ciudad y viajará a las 10 del miércoles a La Paz. El regreso será apenas finalizado el encuentro, para preparar el partido del sábado ante Huracán.