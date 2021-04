Fórmula 1: increíble declaración del jefe de Mercedes tras el accidente de Bottas

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, mostró hoy su enojo por el choque que protagonizaron los pilotos Valtteri Bottas, de su escudería, y George Russel, durante el Gran Premio de Emilia Romana corrido ayer en el circuito italiano de Ímola, donde se impuso Max Verstappen, de Red Bull.



Russel es piloto de la escudería Williams, cedido a préstamo este año por Mercedes, y de ahí el enojo de Wolff, quien sostuvo que "al Mercedes ya podemos tirarlo a la basura", en declaraciones a la página DAZN F1, replicadas por el diario español Mundo Deportivo.





El austriaco Wolff expresó un fuerte "tirón de orejas" a Bottas y a Russell, por el choque en el Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 1.



Bottas y Russell se chocaron entre sí cuando disputaban por la novena posición en la recta, en una maniobra por la que ambos pilotos se echaron las culpas el uno al otro.



Sin embargo, para Toto Wolff los dos son culpables, al considerar que "dos no pelean si uno no quiere".



El jefe del equipo Mercedes fue "claro y directo" al destacar el gran daño que hizo el accidente de Bottas, piloto de Mercedes, y Russell, piloto cedido por Mercedes a Williams.



"No ha sido nada bueno. Estamos en un ambiente de costos reducidos y a ese coche ya lo pueden tirar a la basura", dijo Wolf, visiblemente disgustado pese a que el incidente fue "clave" para que el campeón Lewis Hamilton pudiera remontar con su Mercedes hasta la segunda posición, tras dañar su alerón contra el muro de contención de Ímola.