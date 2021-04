Conmebol y un pedido concreto: ¿dónde harán de local Boca, River y el resto de los argentinos en las copas?

Este viernes la AFA y la Liga Profesional decidieron, para ajustarse a las restricciones que pesan en el AMBA donde no se puede circular entre las 20 y las 6, que ningún partido a jugarse en dicha zona podrá comenzar después de las 18. El Gobierno nacional no hará excepciones con los partidos de las copas Libertadores y Sudamericana, mientras que la Conmebol se niega a cambiar el horario de los encuentros.

De esta manera, la única alternativa es que los equipos que compiten a nivel internacional deban salir del Área Metropolitana de Buenos Aires cuando les toque jugar como locales, sobre todo después de que esta mañana la Conmebol enviara una carta formal a los clubes para que en las próximas 24 horas confirmen un estadio alternativo para jugar, según informó Doble Amarilla.

Los clubes que están afectados para el debut por la Copa Libertadores son Argentinos Juniors (vs. Nacional, el martes a las 19.15) y Vélez (vs. Flamengo, el martes a las 21.30). Para la segunda fecha los afectados serán Boca, River, Racing y Defensa y Justicia. Por la Copa Sudamericana, los involucrados son San Lorenzo (vs. Huachipato, el miércoles a las 19.15) y luego Arsenal, Independiente y Lanús.

Por eso las dirigencias de estos equipos ya están evaluando los escenarios posibles en los que podrían jugar, y para ello deberán elegir estadios que se encuentren a 150 kilómetros o más de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además, deben ser ciudades con aeropuertos y hoteles donde se puedan cumplir con las burbujas sanitarias, sin dejar de lado que los recintos a elegir también tienen que estar habilitados internacionalmente por la Conmebol.

¿Cuáles son las principales opciones? Varios evalúan jugar en Mar del Plata, por la cercanía; también aparece la opción de Santiago del Estero, por su moderno estadio; no se descarta Rosario, pero esto no será sencillo ya que tanto Central como Newell's juegan la Sudamericana.