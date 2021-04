"En la pera": la curiosa definición del Sapito Coleoni antes de recibir a River

Este viernes a las 21.30, River Plate visitará a Cental Córdoba en Santiago del Estero y para el Ferroviario no será un partido más, sobre todo porque mantiene fresco el recuerdo de la final de la Copa Argentina perdida ante el Millonario en el estadio Malvinas Argentinas, aunque ya pasó más de un año.

Gustavo Coleoni, entrenador del equipo santiagueño, palpitó el duelo de mañana ante el equipo de Marcelo Gallardo, para el que sólo tuvo palabras de elogio, aunque también avisó que intentarán jugarle de igual a igual, al menos cuando tengan la pelota, porque quieren ganar el partido.

"Vamos tratar de tener una propuesta agresiva con nuestras armas, intentando presionar e incomodarlos. Pero cuando se empiezan a mover los internos y cambian de lugar, se hace difícil. Tienen muchas basculaciones con precisión. Lo importante va a ser la mentalidad", comenzó diciendo el Sapito en diálogo con el diario Olé, y luego dejó una particular definición sobre el equipo del Muñeco.

El DT del Ferroviario aseguró que su equipo tendrá que "estar en un estado de alerta constante. En el boxeo sería estar siempre con la guardia alta. Cuando te distraés, River te pega en la pera", lanzó el cordobés con su particular humor.

"¡Le hizo un gol a Colón en cuatro pases! Todo es precisión en ellos, por eso tenemos que estar atentos. En la final de la Copa Argentina tuvimos tres chances de gol y no convertimos, cosa que intentaremos no nos vuelva a pasar. No quiero que pasemos inadvertidos ni que seamos sus rehenes", agregó.

Por último, a la hora de elegir qué jugador cree que podría complicarlo más, analizó: "En realidad, bastantes. Borré sabemos todos lo que es: desde su llegada a River, Marcelo lo ha afinado y no sólo que es un animal físicamente sino que rebota, devuelve y define muy bien. Es un mediapunta completo, porque tiene gol y asociación. Con Álvarez y Girotti o Beltrán genera triángulos que son difíciles de marcar".