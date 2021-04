La actitud de Koeman con un periodista luego del Real Madrid - Barcelona

Tras la victoria por 2-1 de Real Madrid sobre Barcelona, Ronald Koeman se indignó con un periodista y se fue en el medio de la nota. Al entrenador del Culé no le gustó que su entrevistador opinará que la acción que acción de Ferland Mendy sobre Martin Braithwaite no había sido penal.

"El penalti es clarísimo. Entonces, una vez más, tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. Vale, ya está, ya he dicho lo que pienso y perfecto", comenzó Koeman. Y le preguntó al periodista: "¿Tu has visto la jugada". Y la respuesta del reportero no se hizo esperar. "Yo he visto la juagada, sí", contó. "¿Es penalti o no?", indagó el entrenador neerlandés. "Yo creo que decide el colegiado, que tiene el VAR...", contestó el entrevistador, quien no alcanzó a terminar por la interrupción del entrenador de Barcelona, que lanzó: "Bueno, si no quieres mojarte, no te mojas. Vale".

La jugada de la polémica

Transcurrían 37 minutos del segundo tiempo cuando Jordi Alba definió ante la salida de Thibaut Courtois, pero su remate, además de desviado, fue débil, por lo que Mendy intentó cubrirlo para que se pierda por la línea de fondo y ganar el saque de arco. Justo antes de que la pelota salga, Braithwaite intentó recuperarla y, tras un forcejeo con el francés, cayó dentro del área. Todo Barcelona reclamó penal, pero el árbitro Jesús Gil Manzano no cobró nada.