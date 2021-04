Koeman estalló contra el árbitro y Zidane lo cruzó con una tajante frase

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, reconoció que en la primera parte no estuvieron a su nivel en la derrota (2-1) ante el Real Madrid este sábado, pero destacó la reacción y "mentalidad" de pelear hasta el final, con opción de sacar algo positivo y con una dura crítica por un penal "clarísimo" no pitado por Gil Manzano.

"El penal para mí es clarísimo, lo ha visto todo el mundo, no entiendo un asistente que no lo ve, con la manera en la que se gira Martin tiene que ser falta", afirmó, y siguió: "Puede ser que el árbitro no ve la jugada, pero tenemos un VAR para situaciones como esta, para ayudar a los árbitros, porque no pueden ver todo".

"Hemos perdido, el equipo estuvo mentalmente fuerte y lo hemos intentado hasta el último momento. Hemos tenido el balón al larguero pero merecimos decisiones bien hechas en la situación del penalti", añadió, muy molesto con la acción pero enfocado en lo que viene: "Sí, queda mucha Liga, porque hemos demostrado que luchamos".

Estas declaraciones llegaron a oídos de Zinedine Zidane quien fue tajante y claro al responder sobre los dichos de Koeman: "Es la sensación de cada uno. El árbitro si no pitó penalti es porque no hay penalti. Luego, el tiempo añadido es él quien decide. Entonces, nada. Lo importante para nosotros es lo que hicimos en el campo. Tuvimos muchas ocasiones".

"Luego sufrimos porque el Barça es muy buen equipo. Antes del partido estaban por delante. Podemos estar contentos y no podemos solo decir que ha sido el árbitro, merecimos la victoria", sentenció el estratega galo tras la victoria merengue en el Alfredo di Stéfano.