Preocupación en Madrid por una lesión de Sergio Ramos

Pésimas noticias llegaron hoy al Real Madrid: Sergio Ramos se lesionó y será baja en partidos clave por la lucha de la doble competencia que afronta el club.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro capitán Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, comunicaron desde el club merengue sobre el jugador.

Si bien el Real Madrid no da tiempo de recuperación, la prensa española apunta que estará ausente durante un mes por lo que se perderá los próximos encuentros.

Su ausencia siempre es sufrida por el Madrid, pero esto se intensifica si se tiene en cuenta los partidos que tiene por delante: ante el Liverpool por los cuartos de final de la Champions League (la ida se jugará el 6 de abril y la vuelta el 14 del mismo mes) y el clásico ante Barcelona el próximo 10 de abril en el marco de la aguerrida lucha por LaLiga.

El comunicado del jugador en Instagram

“La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel”, comienza diciendo Ramos, para añadir que “ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular”.

Sergio Ramos continúa diciendo que “si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís.No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma”.