Boca en llamas: el mensaje de Mario Pergolini que confirma su terminante decisión

En un mensaje en Instagram, Mario Pergolini confirmó la renuncia a su cargo en Boca. Expresó que no hubo peleas y contó que no pudo llevar adelante lo quería. Además aclaró que "es indeclinable". "Uno tiene que entender que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentro la forma de que lo acompañen y entonces tiene que dar el paso al costado", explicó.

Y agregó: "Estoy acá para confirmar que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. La verdad que no me he peleado con Jorge (Ameal, presidente de Boca) ni Riquelme (Juan Román, vice y cabeza del Consejo de Fútbol), personas que quieren lo mejor para Boca. Voy a seguir apoyando a la Comisión Directiva y al Consejo de Fútbol".

"Hay que saber dar un paso al costado. No quería que se arme este revuelo, entiendo por qué sucede", agregó Pergolini y afirmó: "Boca es lo que más amo y quiero lo mejor, pero yo no soy la persona que se lo puede brindar, al menos en este momento".