Gremio se hartó y tomó una determinación final con Rafael Borré

Romildo Bolzan, presidente del Gremio de Porto Alegre, había avisado que esperarían hasta hoy para cerrar el traspaso desde River Plate del delantero Rafael Santos Borré, motivo por el que acaba de emitir un comunicado anunciando una decisión final al respecto.

El club brasileño se hartó y comunicó que "por acuerdo celebrado en reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Club, celebrada en esta fecha, renuncia formalmente a firmar un precontrato con el deportista Rafael Santos Borré".

Desde Porto Alegre argumentaron que la decisión se basa exclusivamente "en la inseguridad del club ante la vacilación del deportista en la firma del referido instrumento, lo que plantea una duda relevante sobre la efectiva finalidad, disposición y voluntad del mismo para incorporarse a la escuadra del Gremio".

Finalmente, la institución del vecino país avisó que permanece atenta "al mercado con el fin de reforzar el grupo de deportistas para las competiciones de esta temporada 2021".

Así, el goleador de la era Gallardo en River Plate apunta exclusivamente a una oferta desde el fútbol europeo que podría llegar en los próximos días, ya que según informó TNT Sports es inminente una propuesta del Brighton de la Premier League inglesa.

"Gremio no puede quedar con una indefinición, tenemos su aceptación verbal, pero no hay nada formalizarlo todavía. No es cómodo y esta situación hay que resolverla entre hoy y mañana (por hoy)", había dicho este lunes Romildo Bolzan, presidente de Gremio, en diálogo con radio Bandeirantes.