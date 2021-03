Carrascal confesó un consejo que le dio Gallardo

Jorge Carrascal guarda un amargo recuerdo de la última Copa Libertadores de River, ya que, además de la eliminación, él se fue expulsado en la serie ante el Palmeiras por las semifinales. Con respecto a esa situación, el juvenil confesó qué le dijo Marcelo Gallardo.

"Me dijo que me hablaba en su rol de entrenador, pero que también se ponía en el lugar de jugador porque también le tocó pasar por alguna situación de esas y me dijo que lo importante es que estuviera bien y que de los errores se aprende y ayudan a madurar para que no se vuelvan a cometer más adelante", confesó en declaraciones al diario Clarín.

"Me agarró un bajón. Ahí me deprimí después de ver lo que hice. Me sentí muy triste, muy mal porque no es bueno hacer eso. Me sentí mal y le pedí disculpas al grupo. Pero uno aprende de todo. Cuando uno está adentro del campo siente una adrenalina distinta. Y en ese momento no sé, me enojé mucho, no sé qué me pasó", apuntó.

"Es una gran persona, extraordinaria. Es una de las personas que me ayudan a crecer como futbolista. Me da consejos. Es muy humilde. Quiere lo mejor para sus jugadores. Y nos contiene mucho. Me ayudó mucho a posicionarme, a tener un buen control, a tener que correr, a regresar, a hacer los esfuerzos. Cuándo tengo que correr, cuándo tengo que hacer pausa, en qué momento gambetear", destacó sobre el Muñeco.