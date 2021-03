"No me tengo que volver loco": Schwartzman, cauto tras su debut pero con una advertencia para sus rivales

Diego Schwartzman tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Miami al vencer sin despeinarse al japonés Yasutaka Uchiyama en sets corridos, por un doble 6-3, y luego de la victoria dialogó con la prensa, donde se mostró conforme con su rendimiento, aunque avisó que no debe conformarse y hasta lanzó una advertencia para sus próximos rivales.

"Me venia sintiendo bien en el entrenamiento y pude jugar bastante parecido. De noche hay menos viento y es mejor, e hice un poco de todo bien. Pegué bien la derecha y saqué bien y a él le costaba defender", comenzó diciendo el Peque, y luego agregó que "acá no pica alto y me viene mejor, pero no me tengo que volver loco... es el primer partido y tengo que seguir así".

Con este triunfo, el argentino igualó su mejor actuación en Miami llegando a la tercera ronda, algo que había hecho en 2017 y 2018, y ahora será rival del francés Adrian Mannarino, a quien venció en Madrid 2018, dejando solo cuatro games en el camino, en el único enfrentamiento entre ambos en el circuito.

"No sabía que jugaba con él. Es un jugador hábil y van a haber peloteos largos, tiene mucha mano y va a ser un lindo partido, vamos a meter muchas pelotas y va a ser ajedrez", analizó sobre su siguiente partido por los 16avos de final del torneo.

El Peque arrancó bien y analizó que va a ir paso a paso, aunque ya le avisó a sus próximos rivales que con cada encuentro suma ritmo y confianza que lo van a hacer un rival duro de vencer.

"Si gano el próximo partido podré decir que puedo llegar a instancias decisivas. Pero tengo que pasar a rivales difíciles antes. Si empiezo a avanzar en el torneo será otra cosa y espero que pueda aprovechar. Es la diferencia que hice el año pasado y es donde hay que estar bien par seguir creciendo", cerró.