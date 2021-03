Agustín Canapino confirmó lo que era un secreto a voces en el Turismo Carretera

Agustín Canapino anunció que su nuevo preparador de los motores del Chevrolet de Turismo Carretera (TC) será su coterráneo Fabio Di Palma, quien se hará cargo de las plantas impulsores a partir de la semana que viene tras la tercera fecha que disputará la categoría el fin de semana en San Nicolás.

Fabio Di Palma.

La sorpresiva partida de Lucas Alonso hizo que el cuatro veces campeón tuviera que salir a buscar un nuevo motorista, y tras hablar con algunos de la categoría, se decidió por Di Palma, quien en otros tiempos supo integrar el equipo con el recientemente fallecido Alberto, padre de Agustín. Además tuvo a cargo los impulsores de Patricio Di Palma.

"Me conmovió por lo que está pasando Agustín y decidí acompañarlo. Cuando me hizo la propuesta, me sorprendió, pero no dudé en reorganizar mis tareas para incorporarme a su equipo. Lo conozco desde muy chico y se merece lo mejor", confesó el preparador en diálogo con SoloTC.

Fabio Di Palma será el 9º motorista de Agustín Canapino en el Turismo Carretera. En las 185 carreras que lleva disputadas en TC, el preparador con el que más trabajó el Titán fue Johnny Laboritto (53 competencias). Lo siguen Lucas Alonso (43), Fabio Martinez (32), Fernando García (26), Gardelito Fernández (16), Rody Agut (7), Luis Minervino (5) y Juan José Tártara (3).

Con dos fechas realizadas, La Plata y Buenos Aires, el Titán Agustín ganó una y es el puntero del campeonato, y el domingo llegará a San Nicolás como uno de los serios candidatos en un escenario que consiguió una victoria y subió al podio en tres oportunidades y festejó en 2019 su cuarto título en una memorable definición bajo una intensa lluvia.