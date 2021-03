¿Y si lo llama Román? Otra figura internacional reconoció que quiere jugar en Boca

Si hay un puesto a reforzar que piden los hinchas de Boca, ese es el de centrodelantero. Se llegó a hablar de Edinson Cavani y que hasta ya lo tendrían arreglado, pero el uruguayo cada vez juega mejor y el United no quiere dejarlo salir a mitad de año. Wanchope todavía no ha regresado a las canchas y hoy habló un "9" que en los últimos años siempre sonó en el Xeneize.

Se trata de Salomón Rondón, uno de los jugadores más importantes de la historia de la Selección de Venezuela y que tuvo su mejor nivel en sus casi cuatro años en la Premier League. "Mi deseo de jugar en Boca siempre existirá, hasta que deje de jugar al fútbol", expresó en diálogo con DirecTV Sport.

Y agregó: "Es algo que siempre me llamó la atención, no lo voy a negar y lo vuelvo a afirmar. Sería un sueño. Mi compromiso con la selección está más que claro. Me veo con muchísimas ganas y deseo de seguir compitiendo. Me gustaría asentarme en un lugar, no le cierro la puerta a nadie".

"Si me toca la MLS, me gustaría jugar ahí para experimentar otra liga. Si tengo la posibilidad de regresar a Europa y se presenta la Premier, perfecto porque creo que me fue muy bien. He hecho goles donde he ido y eso me deja tranquilo porque sé que tengo la capacidad de adaptarme a cualquier país", cerró el delantero que actualmente milita en el CSKA Moscú. ¿Lo llamará Román?