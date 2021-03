Es uno de los mejores tenistas del mundo, pero juega solo por el dinero y sin entrenar

Benoit Paire ocupa el puesto N° 31 en el ranking mundial de tenis. Sin embargo, más allá del tenis, el francés se ha convertido en una figura más que polémica.

Cabe recordar que Paire es quien reclamó eufóricamente una pelota que consideraba mala en el Abierto de Buenos Aires, le quitaron un punto por escupir y luego perdió su último game a propósito, en el duelo ante Francisco Cerundolo.

En diálogo con la prensa, el tenista lanzó la primera polémica: “El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy. Si gano un ATP 250, no embolso más de 30 mil euros. Perdiendo en primera ronda, gano 10 mil. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?”.

“Perdí en la primera ronda, mucho mejor. Podré salir bastante rápido de la burbuja y aprovechar para estar unos días antes en Miami. Espero poder ir a la playa y a la piscina. El tenis no es mi prioridad por ahora. Lo único en lo que pienso es en salir de la burbuja. Ese es el único objetivo que tengo en cada torneo. No estoy nada feliz en la cancha”, agregó tras quedar eliminado frente a Tsitsipas.

Luego explicó: “Para los que aman sólo el tenis, que sólo tienen eso en la cabeza y van a entrenar las 24 horas del día, la burbuja no les cambia nada y son felices. Pero aquellos que aman la vida, la libertad, ir a restaurantes y aprovechar al máximo las cosas, lo están encontrando difícil”.

Por otro lado, arrojó otra escandalosa frase: “No toco mi raqueta en absoluto, no sirve de nada pagarle a alguien en la gira en este momento. Estoy solo, no tengo nada, ni entrenador ni preparador físico. No estoy entrenado, no estoy listo para jugar grandes partidos. Si el tenis se ha convertido en esto, así es la vida, pero no es mi vida. No voy a seguir así por mucho tiempo”.