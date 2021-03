La frase de Méndez sobre el Gambarte que enloqueció a todo Godoy Cruz

Sebastián Méndez ocupa un importante lugar en el corazón de los hinchas de Godoy Cruz. El Gallego, pese a no haber nacido deportivamente en el club, tiene un gran sentido de pertenencia con la institución de calle Balcarce y este lunes se refirió a la posibilidad de que su equipo vuelva a jugar en el Feliciano Gambarte.

En diálogo con Radio Nihuil, no dejó dudas al respecto y fue claro: "Vamos a jugar de local y eso es lo que más me gusta. Vamos a jugar bien de local, en nuestra cancha. Se estuvo hablando del tema y sería lo más idóneo. Existía la posibilidad de San Luis pero no es lo mismo, estás siempre de visitante".

"Me encantaría jugar en nuestra cancha. Hay paso previos, cuestiones por solucionar pero trataremos de que sea en el Gambarte por una cuestión de identidad, porque tenemos cancha. Es un año importante para el club, tiene su cancha y sería hermoso volver a disputar los partidos de local en el estadio", agregó.

También habló sobre la situación del ecuatoriano Jeison Chalá y explicó los motivos por los que todavía no pudo debutar con la camiseta de Godoy Cruz: "No llega la habilitación y nos preocupa. Entrena muy bien, es un jugador de jerarquía. Me molesta que no tenga el derecho a trabajar".