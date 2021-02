Se juega el Super Bowl: todo lo que tenés que saber

Kansan City Chiefs, ganador de la Conferencia Americana y vigente campeón, y Tampa Bay Buccaneers, vencedor de la Nacional, protagonizarán mañana la 55ta final de la Liga Estadounidense de Fútbol Americano (NFL), conocida como el Super Bowl.



La final se jugará, desde las 20.30 de Argentina y televisada por ESPN, en el Raymond James Stadium, de la ciudad de Tampa (Florida), con solo 22.000 espectadores en un escenario con un aforo de 65.600, a causa de la pandemia de coronavirus.



En este Super Bowl se dará por primera vez en la historia que un equipo juegue en su estadio, como es el caso de los Buccaneers liderado por el mariscal de campo Tom Brady, que jugará su 10ma. final (ganó seis), las anteriores lo hizo con New England Patriots, siendo probablemente el mejor de la historia.

El camino de @TomBrady con los Bucs hasta llegar al #SBLV no fue para nada sencillo, ¡y estos son sus mejores highlights de los playoffs de esta temporada! uD83DuDCAAuD83CuDFC8u2070u2070#NFLEspañol #GoBucs pic.twitter.com/yb9NpWoteb — NFL en Español (@NFLEspanol) February 5, 2021





Por su parte, Kansas es liderado por un mariscal de 24 años llamado Patrick Mahomes, quien llevó al equipo al título el año pasado al vencer a San Francisco 49ers y esta llamado a hacer una campaña fantástica en la NFL.



El record de los Chiefs, con Andy Reid como coach, es de 16-2 y le ganó la final de la Americana a Buffalo Bills, contando con magnífico ala cerrada como Jerome Kerse.



Tampa Bay lo hace con 14-5, con Bruce Arians como entrenador, supero a Green Bay Packers de Aaron Rodgers en la definición de la Nacional y busca repetir el título ganado en 2002 con el argentino Martín Gramática como pateador.



El espectáculo del entretiempo del Super Bowl es famoso ya que en el estuvieron los mejores artistas de todos los tiempos, como Elton John, Madonna, Michael Jackson, Diana Ross, Paul McCartney, Whitney Houston, Jeniffer López, Lady Gaga y Justin Timberlake, entre otros, y este año la actuación será encabezada por el cantautor canadiense The Weekend.



En tanto, Eric Church y Jazmine Sullivan serán los indicados para cantar el himno nacional, mientras H.E.R. cantará el tema patriótico "America The Beautiful".