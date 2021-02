Gran triunfo de Podoroska en Australia

Aquel impacto sobre la mesa de Roland Garros transformó su carrera. El nombre de Nadia Podoroska pasó a estar en las grandes marquesinas del tenis femenino. Pero la argentina no quiere que eso haya sido un golpe pasajero y sigue dando que hablar en el circuito: superó a Petra Kvitova, número 9 del mundo, y avanzó a los cuartos de final del Yarra Valley Classic.

La tenista argentina necesitó de más de dos horas y media para clasificarse entre las ocho mejores de este certamen que se desarrolla en Melbourne como antesala del Australian Open que comenzará la próxima semana. Se impuso por 5-7, 6-1 y 7-6 ante una tenista de 30 años que supo ser 2 del planeta hace ya una década atrás, pero que todavía se mantiene en el Top Ten del ranking WTA.

Su segunda victoria sobre una Top 10 uD83EuDD29@nadiapodoroska vence a la cabeza de serie No.4 Kvitova, 5-7, 6-1, 7-6(7).#YarraValleyWTApic.twitter.com/Gg650LuSUB — WTA Español (@WTA_Espanol) February 3, 2021

La rosarina firmó en este torneo de categoría 500 una de las mejores victorias de su carrera si se tiene en cuenta que la nacida en República Checa fue dos veces ganadora de Wimbledon (2011 y 2014), además de disputar la final del Australian Open del 2019, donde fue derrotada por la japonesa Naomi Osaka. En este torneo, llegó como la cuarta preclasificada y previamente había dejado en el camino a la mítica norteamericana Venus Williams de manera ajustada.

Es la segunda victoria de Nadia contra una Top Ten luego de haber eliminado a la 5 del mundo Elina Svitolina durante los cuartos de final de Roland Garros del año pasado. Pero para firmar este boleto a los cuartos de final debió sufrir durante el tercer set: llegó a estar 3-0 arriba, pero la experimentada checa escaló en el marcador hasta empujar un tie break. Tras desperdiciar dos match point, Podoroska logró cerrar el duelo en la tercera oportunidad y venció en ese apartado por 9-7.

Luego de dejar en el camino a la británica Francesca Jones (6-1 y 6-3) en el debut y vencer a la belga Greet Minnen (6-3 y 6-4) en segunda ronda, Podoroska tendrá un desafío complejo contra la checa Marketa Vondrousova en cuartos de final. De 21 años, Vondrousova es la octava preclasificada en este certamen y actualmente se ubica en el puesto 21° del ranking mundial.

¿Los otros duelos de cuartos de final? Ashleigh Barty vs. Shelby Rogers; Serena Williams vs. Danielle Collins; Garbiñe Muguruza vs. Sofia Kenin.

Gracias a su histórica actuación en Roland Garros, Podoroska está actualmente ubicada en el 47° escalafón del ranking WTA y este pasaje a los cuartos de final en Melbourne le permitirá escalar algunas posiciones más al terminar el torneo, algo que se acentuará si continúa avanzando en el cuadro de una competencia que reparte 565.530 dólares en premios.

Luego de aquellas jornadas inolvidables sobre el polvo de ladrillo de París, la tenista rosarina que cumplirá 24 años en los próximos días llegó hasta los cuartos de final del Linz Open de Austria en noviembre del 2020 y retomó la acción en el Abu Dhabi Open en los primeros días de enero, donde se despidió en primera ronda luego de ser superada por la española Sara Sorribes Tormo.