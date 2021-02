Los preocupantes posteos de Morquio: trabajo, familia y una fuerte advertencia

Sebastián Morquio había sorprendido un mes atrás con una publicación en su cuenta personal de Twitter pidiendo trabajo. En las últimas horas, regresaron los posteos con el mismo pedido, pero agregó una fuerte advertencia.

“Hola cómo están vuelvo a pedir trabajo por acá. Necesito trabajar y ya. Si es fútbol mucho mejor, si no lo que sea. Pido ayuda no quiero hacer cagada y que mi familia sufra”, aseguró en el primer posteo. Trece minutos más tarde volvió a escribir y puso: “Necesito trabajar ya. Disculpas por mis molestias, pero esa es la verdad. Mi necesidad es urgente. Gracias”.

Y luego agregó un tercer mensaje donde acentuó: “Uno pide ayuda cómo puede. Después si pasa algo no sean cínicos de decir había que ‘ayudarle cuando ya no esté’”.

"A veces no nos queremos ir pero no nos dejan muchas opciones. Amo a mi madre, amo a mi hijo y amo a Nacional Goes y Huracan. Dios y San Jorge de testigo que digo la verdad. Sangre, sudor y lágrimas, eso es la vida. El de arriba no me falla y San Jorge me protege. AMÉN", agregó después.

A veces no nos queremos ir pero no nos dejan muchas opciones. Amo a Mi Madre Amo a mi hijo y Amo a Nacional Goes y Huracan. y Dios y San Jorge de testigo que digo la verdad . Sangre sudor y lágrimas eso es la vida el de arriba no me falla y San Jorge me protege . AMÉN — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

"Gracias por todo y un abrazo grande a todos y perdón al que fallé", sentenció.

Gracias por todo y un abrazo Grande a todos y perdón al que falle. uD83DuDC4DuD83EuDD37??? — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

Además de su pedido desesperado de trabajo, el uruguayo visibilizó el conflicto que mantiene por su hijo y apuntó contra las mujeres. "Soy un padre que quiere ver a su hijo y no quiero mas mujeres empoderadas que nos pueden insultar hasta desear nuestra muerte, quiero las cosas justas, no esto. Yo digo Basta y se qué hay mucho hombres que piensan igual. Basta del mal trato de no dejar ver a nuestros hijos", escribió.