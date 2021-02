Borussia tomó una decisión sobre el futuro de Haaland

Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, salió al paso de las últimas palabras de Mino Raiola. El representante de Haaland había asegurado hace unas horas que había diez equipos que querían al noruego, algo que no inquieta demasiado en Alemania.

"Haaland no puede, no quiere y no cambiará de club", así de tajante se mostró Zorc en la revista 'Kicker'. El director deportivo tiene claro que el mejor club en el que puede estar el noruego para crecer es el Borussia Dortmund.

A Zorc no le molestaron las declaraciones de Raiola, con el que no tiene mal rollo. "Estamos contentos de tener a Erling aquí, de que haya marcado más en los últimos partidos y haya demostrado su valía para nosotros. Todavía tiene contrato con el BVB hasta 2024".

Al director deportivo también le preguntaron si Haaland aceptaría jugar en el Dortmund si finalmente el equipo no logra clasificarse para la Champions. No tiene ninguna duda: "Asumimos que al final lograremos nuestro objetivo de clasificarnos para la Liga de Campeones. No tengo ninguna duda de esto y pasara lo que pasara, Erling seguiría con nosotros".