Boca, a punto de que el sueño no se le haga realidad

Manchester United, equipo de la Premier League Inglesa, le propondrá al delantero uruguayo Edinson Cavani extender el contrato que vence en octubre próximo, en una situación que complicaría y mucho el sueño de Boca Juniors de sumarlo a partir de segundo semestre de 2021.



El técnico del Manchester United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, ratificó que el club se sentará con Cavani para conversar sobre el futuro en Old Trafford del delantero uruguayo.



"Quedé impresionado con Cavani. Está muy consolidado en el grupo y nos sentaremos a conversar con él, por supuesto, en un futuro cercano para ver sus planes y los nuestros", indicó el estratega noruego que agregó "Es una buena discusión para mantener, estamos encantados con lo que ha hecho".





Cavani, de 34 años, llegó libre en octubre pasado tras haberse desvinculado del PSG francés, club en el cual es goleador histórico, y firmó un contrato de una temporada con el United, con opción a otra más.



El uruguayo anotó 7 goles en 24 partidos con los 'Diablos Rojos', y Solskjaer no ocultó su deseo de que el delantero continúe su carrera en Old Trafford, señaló ManchesterEveningNews.



Cavani se perdió por lesión la victoria del Manchester United ante la Real Sociedad (4-0) el jueves pasado en Europa League, pero no esta descartada su presencia en el partido del domingo ante el Newcastle, en la Premier League.



Cavani es objetivo de Boca hace tiempo y sueñan con su llegada, en especial Juan Román Riquelme (vicepresidente segundo).



Apuestan a la falta de adaptación del oriental a Manchester y el deseo que expreso hace un tiempo sobre que "A cualquier jugador le encantaría jugar en Boca. Hay uruguayos que pasaron por ahí que vibraron. Siguiendo esa historia, despierta curiosidad vestir esa camiseta".