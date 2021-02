La contundente frase de Gallardo para cuando deje River

River presentó a sus nuevos refuerzos en una conferencia de prensa junto a Marcelo Gallardo y a Rodolfo D'Onofrio. Luego de conocerse que el Muñeco rechazó dirigir a Barcelona en 2020, explicó qué significa la institución de Núñez para él. "El compromiso de estar en el lugar donde se que no hay otra forma de vivirlo que disfrutarlo y al máximo", expresó.

"Estoy en un momento de mi vida donde realmente tengo algunos años vividos, no soy jugador, ya fui futbolista, ya hice mis primeros pasos en esta institución, allá en 1988. Caminé este club, por donde estamos ahora", comenzó recordando el técnico de River

Siguiendo la misma línea agregó. "Cuando miro un poquito para atrás, pasé casi la mayor parte del tiempo acá. Porque el día que no estamos acá, realmente lo extrañamos. No quiero que eso me pase, hasta el último día que esté acá voy a disfrutarlo, de darle mi empeño, dedicación, vocación, que es lo que merece. No solamente el compromiso que tengo con el club sino porque lo siento de esa manera. Eso significa, un montón de años vividos", cerró el Muñeco.