Confirmado: Boca ya tiene fecha y sede para debutar en la Copa Argentina

La organización de la competencia confirmó el día y el lugar para que Boca Juniors se mida con Claypole, quien acaba de lograr el ascenso a la Primera C, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina.

Los equipos se verán las caras el próximo 3 de marzo en la cancha de Lanús. Lo único que resta definir es el horario del encuentro.

La Copa Argentina es uno de los torneos de los tres que tendrá que afrontar Boca en este año, junto a la Copa de la Liga Profesional y a la Copa Libertadores.

Esta edición del certamen también contempla entre sus posibilidades un duelo superclásico en los octavos. ¿Qué debería pasar? Boca tiene que ganarle a Claypole y luego al vencedor entre Defensores de Belgrano y Almirante Brown (hoy desde las 21.30), mientras que River, ya en 16avos, debe vencer a Atlético Tucumán o Comunicaciones.

Todos los partido de los 32avos

VIERNES 19 DE FEBRERO



DEFENSORES DE BELGRANO vs. ALMIRANTE BROWN

Hora: 21.30

Cancha: Estudiantes



SÁBADO 20 DE FEBRERO



TIGRE vs. ALVARADO

Hora: 21.30

Cancha: Quilmes



DOMINGO 21 DE FEBRERO



ATLANTA vs. VILA SAN CARLOS

Hora: 17.10

Cancha: Estudiantes



MARTES 23 DE FEBRERO



LANÚS vs. REAL PILAR

Hora: 21.10

Cancha: Arsenal



JUEVES 25 DE FEBRERO



HURACÁN vs. ESTUDIANTES (SAN LUIS)

Hora: 17.10

Cancha: Alianza (Cutral Có)



LUNES 1 DE MARZO



SAN MARTÍN (T) vs. SAN MARTÍN (SJ)

Cancha: Instituto



MARTES 2 DE MARZO



TALLERES vs. ATLÉTICO DE RAFAELA

Cancha: San Nicolás



MARTES 2 DE MARZO



DEFENSA Y JUSTICIA vs. ESTUDIANTES



MIÉRCOLES 3 DE MARZO



BOCA vs. CLAYPOLE

Cancha: Lanús