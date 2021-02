A qué hora juegan River y Boca y cómo verlo en vivo

Continúa la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol: hoy debutarán Boca Vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata, River Vs. Estudiantes y el campeón de la Sudamericana Defensa y Justicia Vs. Huracán.

Además, jugará el Inter de Lautaro Martínez por la Serie A y el Real Madrid por La Liga Santander española, entre muchos otros partidos.

Por su parte, Facundo Campazzo tendrá un nuevo acto en la NBA cuando los Denver Nuggets reciban esta noche a los Lakers.

DOMINGO 14 DE FEBRERO

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

17:10 Defensa y Justicia vs Huracán FOX SPORTS PREMIUM

19:20 Boca vs Gimnasia TNT SPORTS

21:30 Estudiantes vs River FOX SPORTS PREMIUM

SERIE A

08:30 Roma vs Udinese ESPN

11:00 Cagliari vs Atalanta ESPN 2

11:00 Sampdoria vs Fiorentina FOX SPORTS

14:00 Crotone vs Sassuolo FOX SPORTS 2

16:45 Inter vs Lazio ESPN 2

PREMIER LEAGUE

09:00 Southampton vs Wolverhampton ESPN 2

11:00 West Bromwich vs Manchester United ESPN

13:30 Arsenal vs Leeds ESPN

16:00 Everton vs Fulham

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Monaco vs Lorient DIRECTV SPORTS 2 / 1612

11:00 Angers vs Nantes

11:00 Dijon vs Nimes

11:00 Metz vs Estrasburgo

11:00 Stade Rennais vs Saint-Étienne FOX SPORTS 2

13:00 Lille vs Brest FOX SPORTS

17:00 Bordeaux vs Olympique Marsella

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Getafe vs Real Sociedad DIRECTV SPORTS / 1610

12:15 Real Madrid vs Valencia DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Levante vs Osasuna ESPN 2

17:00 Villarreal vs Real Betis FOX SPORTS

BUNDESLIGA

11:30 Eintracht Frankfurt vs Colonia

14:00 Wolfsburgo vs Borussia Monchengladbach

NBA

15:00 Wizards vs Boston Celtics

21:00 Detroit Pistons vs Pelicans

21:00 Toronto Raptors vs Minnesota

21:00 Oklahoma Thunder vs Milwaukee

21:00 Hornets vs San Antonio Spurs

21:30 Dallas vs Portland ESPN 3

22:00 Phoenix Suns vs Orlando Magic

23:00 Sacramento Kings vs Grizzlies

23:59 Clippers vs Cleveland

23:59 Denver Nuggets vs Lakers ESPN 3

BRASILEIRAO

16:00 Flamengo vs Corinthians

18:15 Athletico Paranense vs Atlético-GO

18:15 Palmeiras vs Fortaleza

18:15 Vasco Da Gama vs Internacional

20:30 Gremio vs Sao Paulo

ABIERTO DE AUSTRALIA

05:00 Octavos de final ESPN 2

21:00 Octavos de final ESPN +ESPN 2

EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

08:15 AZ Alkmaar vs Heerenveen

10:30 Feyenoord vs Willem II ESPN +

10:30 Utrecht vs Venlo

12:45 Vitesse vs Twente

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

09:00 St. Johnstone vs Celtic ESPN 3