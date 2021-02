Parrilla y Bahamonde la rompieron en el Andino

Este domingo por la tarde se jugaron las finales del primer torneo de la máxima categoría del tenis local. El certamen puso en juego la Copa Toyota Yacopini y más de 60.000 pesos en premios entre todas las categorías de Singles y Dobles.

La primera definición fue la de Damas entre la campeona del torneo de diciembre pasado, Valentina Parrilla, y otra muy buena exponente del tenis doméstico, Carla Di Batista.

La victoria fue para Valentina por 6/1, 1/1 y abandono de Carla por una molestia que venía arrastrando en el tendón de Aquiles y que se agravó por la seguidilla de compromisos en individuales y dobles, en la que también fue finalista.

Luego de la definición, la reciente ganadora comentó lo que fue el partido y el torneo en general. "Fue un partido bastante cortado, cuando hay alguien lesionado como que no se dan muy lindos puntos, hay muchos errores no forzados, la verdad que estuvo un poco cortado, pero también hubo algunos momentos de bastante variedad de golpes, con drops, voleas, globos, ángulos y algunos tiros ganadores también, pero bueno eran como un poquito más esporádicos que de costumbre para cuando uno está más tranquilo y sin lesión. El partido más lindo fue el de la semi con Josefina Andrade, fue un partidazo".

Con respecto a la organización del torneo, Valentina agregó, "estuvo espectacular en la organización, en los sponsors, los árbitros, jugamos con Ball Boys en las dos finales. Nosotros jugamos medio tempranito, con mucho sol, pero la verdad que increíble lo lindo que estuvo".

A continuación, se jugó la final Varones entre dos de los mejores tenistas mendocinos de los últimos años, Manuel Peña López y Francisco Bahamonde. El triunfo fue para Panchito por un contundente 6/1 y 6/2, con un juego muy sólido del reciente campeón.

"Me sentí muy cómodo desde el principio, saqué muy bien, defendí bien mi game de saque y no me pudo quebrar en todo el partido así que eso fue muy importante y la verdad que me sentía muy me sentía muy bien, muy seguro en todos mis golpes así que por suerte no lo puede ir llevando a lo que yo quería jugar todo el tiempo y yo creo que eso fue importantísimo para que termine siendo el partido como se dio", comentó Bahamonde luego del encuentro.

Peña, por su parte, comentó que desde el segundo game sintió una molestia en la zona de los abdominales, lo que le imposibilitó sacar y jugar de buena forma, incluso confesó que por momentos pensó en abandonar.