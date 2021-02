Le hizo un gol a River, se lo anularon mal y explotó de bronca

El partido frente a River Plate en el marco de la Copa Argentina fue especial para todo el plantel de Defensores de Pronunciamiento. Sin embargo, para un jugador lo fue aún más.

Cuando el Millonario ya se imponía por 1 a 0, Héctor Echague se hizo cargo de ejecutar un tiro libre sobre la banda izquierda: Milton Álvez conectó la pelota de cabeza y decretó el 1 a 1 para desatar la euforia de los suyos.

Pero la historia no tuvo final feliz. Germán Delfino anuló el gol a instancias del juez de línea Duilio Montello, y le arrebató la ilusión a Álvez.

“Me voy con una bronca bárbara. Yo sabía que estaba habilitado. Pero bueno, esto pasa en todas las categorías”, dijo el propio Álvez en TyC Sports. Y agregó: “A Delfino le dije: ‘No me podés levantar la bandera’. Era más que un gol’. En unos años, yo voy a contar que el gol fue legítimo. En mi interior fue gol a River y yo esto me lo guardo para mí para siempre”.

"Cuando salgo para ese lado veo que no hay nadie para abrazar. No era un gol cualquiera, habíamos trabajado esa jugada. Palabra, lo laburamos toda la semana y salta y que te anulen.... No fue offside, igual estamos contentos y felices, rescatamos muchas cosas", señaló el futbolista.