Hasta las lágrimas: la emoción de Maxi Rodríguez en su despedida

Newell's Old Boys despidió anoche a su ídolo Maximiliano Rodríguez, quien dejó el fútbol a los 40 años, con un empate sin goles como local de Banfield en un Coloso del Parque Independencia repleto, y luego del partido la Fiera habló con la prensa y dio un discurso que hizo emocionar a todos.

Apenas terminado el partido, Rodríguez habló con la TV Pública en el campo de juego y allí aseguró que "me voy con esta alegría, con esto que es muy lindo y lo mejor que hay. Le agradezco a mi familia, que siempre me dio la fuerza en esta carrera que te desgasta mucho y ellos son los que te bancan, y a la gente, que es lo más grande".

Luego destacó que "siempre me brindé por todas las camisetas, en especial por la de Newell's y la de la Selección", donde se ganó el cariño de todos los hinchas, especialmente con sus recordados goles a México en Alemania 2006 y a Holanda en la definición por penales de la semifinal de Brasil 2014.

Minutos después, Maxi tomó el micrófono y le habló a todos los presentes en el estadio Marcelo Bielsa, con un discurso en el que no pudo contener las lágrimas.

"Ahora nos vamos dando cuenta de todo, que ya no vamos a estar dentro de un campo de juego, pero me voy muy tranquilo. Como ya lo dije en el video, di todo y me vacié por completo, entonces me voy muy tranquilo, con la frente en alto y agradecido al fútbol en general", comenzó diciendo.

Además, consideró que "era el momento, lo sentí y creo que hay que hacerlo, así lo hice a lo largo de mi carrera. No hacía nada por hacer, me duele porque toda la vida jugando al fútbol, defendiendo este escudo y ya no lo voy a tener más".

"Creo que me identifiqué con todas la camisetas que pude jugar, es algo importante. Y lo que dije siempre, no me imaginaba jugar tantos años con Newell's y la Selección argentina. Se dio todo eso y lo disfruté. Me voy tranquilo y satisfecho con la carrera que hice", concluyó.