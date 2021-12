A qué hora y cómo ver en vivo el Boxing Day de la Premier League y a los Denver Nuggets de Facundo Campazzo

Premier League

12:00 Manchester City vs Leicester ESPN

14:30 Aston Villa vs Chelsea ESPN

17:00 Brighton vs Brentford ESPN

NBA

17:30 Miami Heat vs Orlando Magic NBA LEAGUE PASS

20:00 Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors NBA LEAGUE PASS

21:00 Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans NBA LEAGUE PASS

22:00 Chicago Bulls vs Indiana Pacers NBA LEAGUE PASS

23:00 Los Angeles Clippers vs Denver Nuggets NBA LEAGUE PASS

NFL

22:00 Cowboys vs Washington ESPN 2

Rugby

11:00 Premiership de Inglaterra: Bristol Bears vs Leicester Tigers ESPN 2

17:00 Top 14 de Francia: Toulouse vs Paris ESPN 2