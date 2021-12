El programa de Lavecchia: a qué hora y cómo ver la edición 2021

Desde las 19, por la señal de TyC Sports, se podrá observar una nueva edición del programa de Lavecchia. El especial de fin de año más esperado por los amantes del fútbol tendrá su edición 2021. Todos los años la sede cambia dependiendo algún equipo que se haya destacado, en esta ocasión la locación será el estadio Brigadier General Estanislao López, la casa de Colón de Santa Fe.

La idea surgió en 1997 con un compilado de los mejores goles de ese año calendario. Posteriormente se le fueron agregando secciones hasta llegar a lo que es hoy en día. “Twitter le puso el nombre del programa, #ElProgramaDeLavecchia. Es increíble que un 24 de diciembre a la tarde estén sentados mirando al televisor esperando un especial de fútbol de fin de año y seamos Trending Topic”, manifestó el conductor a diario La Nación.

Y agregó: “No lo creamos, se fue armando y se nos fue dando año tras año. Fue una idea de un productor, Daniel Guiñazú, del viejo noticiero de TyC, que me propuso buscar los mejores goles del año para ponerlos como una sección del noti y pasarlos el 24 de diciembre”.

“Lo busqué, lo hicimos y me encantó. Anduvo bien. Al siguiente me dijo de nuevo, y como en ese entonces no había un archivo de los mejores goles, sino que había que ir a buscar los tapes, repasar los partidos, o resúmenes, buscando goles encontré que además había otras cosas. Ya para el tercer año propuse agregar una patada terrible, un gol errado, situaciones que formaban parte del partido y que por ahí se te habían pasado y que era más lindo que ver un gran gol”, manifestó.

Para finalizar, sentenció: “No sabemos qué pasará el año que viene, está el Mundial de Qatar a fin de diciembre. Así que veremos”.