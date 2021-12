El dardo venenoso con el que Pep Guardiola cuestionó duramente a las autoridades de la Premier League

En medio de los crecientes casos de Coronavirus (variante Ómicron), ya fueron tres los encuentros suspendidos que se debían disputar en el Boxing Day, característico evento de la Premier League, que consiste en disputar partidos el día siguiente de Navidad y en el cual los hinchas concurren a los diferentes estadios con vestimenta alusiva a la fecha.

Como viene sucediendo las últimas semanas, y por causa de los numerosos casos de Covid-19 que arremeten contra Inglaterra, son tres los encuentros suspendidos hasta el momento: Burnley vs Everton, Liverpool vs Leeds United y Wolverhampton vs Wartford.

uD83DuDCF0 En #LUFC lamentamos confirmar que nuestro partido del Boxing Day con el Liverpool ha sido pospuesto tras los nuevos casos de COVID.



?? https://t.co/iYlbk8Jamo pic.twitter.com/iB7F1XZcpF — Leeds United Español (@LUFCes) December 23, 2021

"Estamos decepcionados al confirmar que nuestro partido del Boxing Day con el Liverpool se pospuso luego de cinco nuevos casos positivos de COVID dentro del equipo y el personal del primer equipo. Todos los casos que hemos experimentado son asintomáticos y creemos que se debe a nuestra alta absorción de vacunas", expresó el equipo de Marcelo Bielsa en sus redes.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se refirió al evento del fin de semana: “La tradición del Boxing Day es enormemente importante. Es una característica de esta liga. No cambiará. El Boxing Day es tan agradable para que las familias vayan todas juntas al estadio”, manifestó.

El entrenador del Manchester City contó: ”Hoy los entrenadores hablaron con la Premier League, pero las cadenas de TV y decidieron qué es lo mejor para todos”. Y agregó: “Solo las palabras no resolverán nada. La UEFA, la FIFA, la Premier League, las televisiones, el negocio es más importante que el bienestar. El bienestar de los jugadores debería ser lo más importante... Este es el único país que no acepta cinco sustituciones, solo tres. ¿Por qué? “Queremos proteger a los jugadores, así que pon cinco sustituciones. Es mucho mejor por la cantidad de partidos, pero la Premier League y los clubes decidieron ‘no’”.

Para finalizar, sentenció: “Quizás necesitamos una huelga para que la gente preste atención, aunque queremos jugar, hacer feliz a la gente en diciembre y jugar. Nos encanta hacer eso”.