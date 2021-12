La frase de Javier Mascherano sobre Lionel Messi que ilusiona a todos los argentinos

Javier Alejandro Mascherano, quien se retiró recientemente del fútbol profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata, visitó Qatar, sede del próximo Mundial 2022. El Jefecito fue nombrado como director técnico de la Selección argentina sub 20, en lo que será su primera experiencia como DT.

Sobre la posibilidad de que en 2022 sea el último Mundial del actual capitán de la Selección, expresó: “¿Quién sabe si será su último Mundial? Yo no lo digo. No hay una determinada edad que no te permita seguir jugando. Más allá de que pueda ser el último, lo decidirá él, no creo que sea así dicha presión. Messi ha logrado cosas increíbles, lo sigue logrando, hace un par de semanas ha ganado otro Balón de Oro”.

Y agregó: “Es alguien que no intenta compararse con nadie, solo hace su camino. Para los argentinos es un honor que pueda jugar con nosotros. Sobre todo es una seguridad. Ojalá, le tengo mucho aprecio, es argentino, que le vaya de la mejor manera y pueda terminar coronando. Sin ningún tipo de necesidad de demostrarle algo a alguien. No tiene que hacerlo, simplemente, si se le da esto, ojalá lo haga por él. Nadie más que él lo merece. Los demás nos pondremos más o menos contentos, pero que sea por él”.

Sobre Lionel Scaloni, contó: “Hizo un recambio muy bueno, hay muchos jugadores que son aciertos pura y exclusivamente de él, porque son apuestas que ha hecho él, en su momento lo eran, ahora son realidad. Sobre todo le ha sacado la presión a un grupo que en el caso de nuestra generación venía de no poder contar. Ya sabemos que los jugadores que tienen jerarquía y que son buenos, cuando se sueltan pasan cosas importantes”.

“Si algo tiene es que siempre ha generado muy buen ambiente con su energía positiva, su manera de ser, alegre más allá de si le tocaba jugar o no. No es fácil para una estrella como él no iniciar de arranque y le ha tocado mucho tiempo esperar su momento. Sin embargo, siempre estuvo a disposición y con energía. No es normal en este tipo de jugadores que pase. En esta despedida que tuvo el denominador común fue ese, lo gran jugador que fue y la gran persona que es”, se sinceró sobre el reciente retiro de Sergio Agüero.

Desde el primer día supimos que eras diferente, el resto es historia y de la buena.

Fue un privilegio jugar a tu lado, pero mas aún conocer la gran persona que sos!!!

Gracias por todos los momentos hermosos que nos regalaste.

Te quiero mucho amigo. @aguerosergiokun pic.twitter.com/8yh3FNT7zm — Javier Mascherano (@Mascherano) December 15, 2021

ara finalizar, se refirió al desafío que atraviesa su ex compañero, y actual DT del Barcelona, Xavi Hernández: “Es alguien que conoce al club como pocos, creo que para entrenar a un club tan especial uno tiene que conocerlo, tiene que entender cómo es la filosofía de club. No es un club cualquiera, en la parte de la capacidad, del entendimiento del juego está más que sobrado para hacer grandes cosas. No están en su mejor momento, todos lo sabemos, pero no tengo ninguna duda en que el Barcelona va a mejorar con él”.