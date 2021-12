La sincera revelación de Braian Romero sobre Julián Álvarez tras una nueva consagración de River Plate

Braian Romero, quien llegó a mediados de año a River Plate, no pudo disputar los últimos partidos del año debido a una esguince en una de sus rodillas. El delantero cerró un gran 2021, en el cual consiguió la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia, más el torneo de la Liga Profesional y Trofeo de Campeones con el Millonario.

"A veces en el fútbol por decir estas cosas sos un vende humo o un fantasma como se dice. Es lo que siento, trato de ser lo más humilde posible para manejar eso. Cuando entramos a la cancha jugamos todos de la misma manera, no hay un plus por ser de River. En cuanto a goles anduve bastante bien, a nivel colectivo siento que no encontré mi nivel y tengo mucho para dar ", expresó sobre el sentimiento especial que tiene como hincha del Millo.

Y agregó: "Es difícil llegar y jugar octavos de libertadores. Venia con la mochila de que tenia que convertir. Esta más con eso en la mente. Me pasó todo muy rápido. Fue un semestre positivo, pero obviamente puedo dar muchísimo más de lo que he dado".

"Acepté el lugar que me tocaba cuando perdí la titularidad. Después me di cuenta que cuando entraba tenia que definir los partidos y me paso. Me toco entrar en cuatro o cinco partidos y pude convertir, creo que ocupé bien el lugar que me tocó. En el proceso del campeonato tuve un proceso de seis fechas en las que perdí la titularidad, pero rápidamente me volví a meter", contó Romero

En cuanto a la adaptación en su llegada, expresó: "Yo vine de procesos de técnicos que intentan hacer lo mismo: Heinze, Holan, Crespo, Becaccece. Lo que si la jerarquía que hay en el plantel te hace mejorar día a día. En un entrenamiento tenés que jugar como en un partido. La jerarquía es la diferencia con el resto de los planteles que venia".

Para finalizar, se refirió al presente de Julián Álvarez, su compañero en el ataque: “Creo que Julián mostró un nivel impresionante, es el mejor del fútbol argentino, por la corta edad que tiene, tiene una jerarquía increíble, ojalá podamos tenerlo mucho tiempo, pero parece difícil”.