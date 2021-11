Juanfer Quintero, del posible regreso a River a su admiración por un ídolo de Boca

En los últimos días cobraron fuerza los rumores de un posible regreso del volante colombiano Juan Fernando Quintero a River Plate, sobre todo por algunos comentarios que hizo el futbolista en las redes sociales, y este martes hablo públicamente al respecto y, además, confesó su gran admiración por un ídolo de Boca Juniors.

"Uno nunca sabe", fue la primera respuesta de Quintero ante la consulta del programa Súper Deportivo Radio, y luego agregó que "cuando uno hace cosas buenas y las personas lo marcan, las puertas quedan abiertas. Eso fue lo que me pasó en Argentina y el día que me toque tomar la decisión de retornar, seguramente lo hablaré y no habrá ningún tipo de problema".

Además, Juanfer aseguró que se terminó haciendo hincha de River "porque el club cambió mi vida. Fueron los años más importantes de mi carrera", y reconoció que "lamenté irme y no ver a los hinchas, por la pandemia. Vivo el día a día y ellos saben que nos mantenemos en contacto".

Finalmente, el volante colombiano no tuvo problemas en reconocer su admiración por Juan Román Riquelme, máximo ídolo del clásico rival del Millonario, Boca Juniors.

"Quiero agradecerle por todo lo que hizo, me inspiró a tener pasión por el fútbol"

"Riquelme inspiró a muchas generaciones. Quiero agradecerle por todo lo que hizo, sin darse cuenta, para mi carrera y la de muchas personas. Me inspiró a tener pasión por el fútbol", reveló Juanfer sobre el hoy vicepresidente del Xeneize.

"El respeto es máximo y la admiración es mucha. En su momento tuvo la oportunidad de hablar bien de mí, me llenó de orgullo y me inspiró a seguir haciendo las cosas bien. Fue el reconocimiento de una persona que ha sido emblemática para el fútbol argentino y muchas generaciones. Es Boca y River, pero a mí me llenó de orgullo y satisfacción", agregó el mediocampista del Shenzhen chino.

Finalmente, cuando le consultaron qué era lo que más le gustaba de Román como jugador, enumeró: "Cuando la pisaba, colocaba pelotas de gol, los tiros libres... Son cualidades que eran de admirar. Son personas que a uno lo inspiraron y lo ayudaron a tener esa pasión por el fútbol".