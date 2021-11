Sin pelos en la lengua: Ameal recogió el guante, defendió a Juan Román Riquelme y le pegó a Pergolini

Jorge Amor Ameal, actual presidente de Boca Juniors, le respondió a Mario Pergolini, ex vicepresidente de la institución, sobre los dichos que tuvo contra Juan Román Riquelme días atrás. Recordemos que a fines del mes de marzo el conductor presentó su renuncia indeclinable a su cargo, entre otras cosas, por sus diferencias con el 10.

"Es un ídolo del club y venimos de dos mundos muy distintos. Vos me preguntas y te voy a responder. ¿Creés que está para gestionar? Ahora creería que no. La mística no gestiona", lanzó el ex conductor de CQC hace algunos días.

Ameal, mandamás Xeneize, se metió en la discusión sin dudarlo. "No vi lo que dijo, pero me comentaron. Tiene que poner un programa de radio, je. No hay que hablar", manifestó en TyC Sports. Y agregó: "Me sorprendió que hablara de Román. No me parece oportuno, pero bueno son decisiones, acá estamos todos en libertad y todo el mundo puede opinar"

Para finalizar, manifestó: "Yo lo conozco muy bien a él y Román puede ser, sin ninguna duda, en algún momento el presidente del club. Y va a gestionar y va hacer las cosas bien como las está haciendo hasta ahora. Pero bueno, yo no me puedo poner en la cabeza de Mario".