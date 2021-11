A qué hora y cómo ver en vivo al Leeds de Bielsa, la Juve de Dybala, Liga Profesional y más

Liga Profesional

17:00 San Lorenzo vs Sarmiento TNT SPORTS

19:15 Boca vs Newell's FOX SPORTS PREMIUM

21:30 Banfield vs Independiente FOX SPORTS PREMIUM

Serie A

14:30 Atalanta vs Venezia ESPN 2

14:30 Fiorentina vs Sampdoria STAR +

16:45 Salernitana vs Juventus ESPN

Premier League

16:30 Newcastle vs Norwich ESPN 3

17:15 Leeds United vs Crystal Palace ESPN 2

NBA

21:30 Brooklyn Nets vs New York Knicks NBA LEAGUE PASS

21:30 Toronto Raptors vs Memphis Grizzlies NBA LEAGUE PASS

23:59 Phoenix Suns vs Golden State Warriors NBA LEAGUE PASS

23:59 Sacramento Kings vs Los Angeles Lakers NBA LEAGUE PASS

Copa Davis - Cuartos de final

12:00 Gran Bretaña vs Alemania TYC SPORTS 2

MLS Cup - Playoffs

21:30 New England Revolution vs New York FCESPN 3