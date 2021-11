Lewis Hamilton no se achica y se anima a otro cuerpo a cuerpo con Max Verstappen

El campeonato Mundial de Fórmula 1 va llegando a su final. Solamente tres carreras para finalizar un nuevo año de competición. Como era de esperarse, Max Verstappen y Lewis Hamilton son los únicos dos pilotos con chances de quedarse con el título. El neerlandés, que lleva 14 puntos de ventaja, no quiere aflojar en Qatar.

La polémica instalada en Interlagos en la vuelta 48 del Gran Premio de Brasil es un condimento extra que reaviva la competencia entre los dos mejores competidores del momento. Cuando le preguntaron a Hamilton sobre la posibilidad de luchar de nuevo cuerpo a cuerpo contra Verstappen, no dudó ni un momento: "Sí", respondió en tono serio.

En cuanto a la decisión de la FIA de no sancionar al piloto de Red Bull, expresó: "No tengo ninguna opinión respecto a la no sanción porque no he participado en ella. Me he centrado en hacer mi propio fin de semana".

La nueva evidencia con la que Mercedes pide el Derecho de Revisión del incidente Verstappen vs Hamilton en la curva 4. Michael Masi había admitido que no disponía de la cámara frontal de Max el domingo. Ahora la vemos todos.

"No sé el margen de mejora que tengo para la clasificación, en estos momentos estoy perdido. Lo que sé es que no estoy cerca de mi vuelta de clasificación". Y agregó: "De momento, como ya he dicho, soy algo lento en esta pista, así que tendré que revisar con el equipo todo lo que ha pasado", manifestó con respecto al GP de Qatar.