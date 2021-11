Scaloni sacó pecho y se agrandó con la clasificación de Argentina al Mundial

Lionel Scaloni calificó como soñado el año que tuvieron sus dirigidos con la obtención del boleto al Mundial de Qatar 2022, el título de la Copa América y el invicto de 27 encuentros.



"El año es soñado: ganamos la Copa América, estamos invictos y en el Mundial. Clasificamos al Mundial con cuatro fechas de antelación y un partido sin jugar, no me gusta agrandar las cosas pero es para estar orgulloso del equipo. Conseguimos esto con mucho por jugarse en una clasificatoria durísima", comenzó el DT, que se enteró de la confirmación de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 en conferencia de prensa.



Sobre la igualdad ante el puntero de las Eliminatorias, analizó: "Pasamos un partido complicado, Brasil vino a intentar que no juguemos y por momentos lo consiguieron. Lo fundamental es que nos adaptamos a las circunstancias, fue un partido típico entre Argentina y Brasil. En el segundo tiempo estuvimos mejor".



Y agregó: "El balance es positivo de la doble fecha, sacamos cuatro puntos contra Uruguay y Brasil. Estos partidos sirven para madurar y para tomar roce con rivales de gran nivel".



"No tenemos posibilidades de jugar contra los seleccionados europeos, no creo que haya rivales superiores a los que enfrentamos en estas eliminatorias. Sí son rivales diferentes", finalizó el DT.